Правительство РФ приступило к розыгрышу призов для привившихся от Covid-19

Правительство России начиная с 1 сентября проводит розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса Covid-19. Об этом пишет «Российская газета».

Всего будет разыграна тысяча наград по 100 тыс. рублей. Для участия в розыгрыше необходимо пройти полный курс вакцинации и быть занесенным в Единый регистр вакцинированных.

Кроме того, нужно иметь банковскую «Мир» и указать ее номер и банковские реквизиты в своем личном кабинете при получении уведомления о выигрыше, отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», лотерея проводится по решению Правительства РФ. Победителей случайным способом определит компьютерная программа. Розыгрыш продлится до 1 декабря.