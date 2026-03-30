Правительство РФ приостановило валютные операции в рамках бюджетного правила до июля

«В соответствии с постановлением Правительства РФ проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлено до 1 июля 2026 года. При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года», – отмечается в сообщении ведомства.

Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть, что, по мнению властей, поможет повысить устойчивость государственных финансов и укрепить финансовую систему страны.