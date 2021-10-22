В Минсельхозе России рассказали, какие меры поддержки действуют для животноводов

Российские мясоперерабатывающие и животноводческие предприятия с 2020 года вынуждены работать в условиях повышенных издержек, поэтому Правительство РФ разработало ряд мер поддержки для стабилизации цен на мясную продукцию, рассказали в Минсельхозе, передает ТАСС.

«С 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости», — объяснили в министерстве.

Отмечается, что в 2021 году была введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно и на год продлен импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота.

Также животноводам предоставляют льготные «короткие» кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот и инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства на выгодных условиях.

В министерстве напомнили, что в этом году животноводческим предприятиям дополнительно будет направлено 10 млрд рублей субсидий, чтобы компенсировать часть затрат на закупку кормов. С 2022 года распределение средств из государственного бюджета будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, чтобы существенно нарастить объемы производства мяса и избежать роста цен.

Ранее более десяти крупных компаний-мясопереработчиков предупредили о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября — начала ноября 2021 года.