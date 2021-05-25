Правительство РФ предложило внести Covid-вакцину в национальный календарь прививок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса, следует из базы данных нижней палаты парламента.



«Законопроектом предлагается внести изменение в федеральный закон в части дополнения национального календаря профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции Covid-19», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Изменения позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета.Так, издание этого закона потребует выделения в 2021 году дополнительных средств из бюджета в размере 26,4 тыс. рублей. При этом объем денежных средств, необходимых в 2022- 2024 годах, будет уточняться Минздравом России с учетом эпидемической ситуации. В случае принятия закона произойдут изменения финансовых обязательств государства, а также возникнут дополнительные расходы, которые будут покрыты за счет средств бюджетной системы РФ.



Напомним, по последним данным, уже более 10 млн россиян полностью привились от коронавируса. Накануне Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан прививаться от Covid-19, взяв пример с Президента РФ Владимира Путина.