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Ру Тат
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Политика
11 ноября 2022  06:10

Правительство РФ предложило рассылать повестки в суд через «Госуслуги»

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит посылать повестки участникам уголовного процесса при их согласии через портал «госуслуг». Документ опубликован в думской базе данных.

В пояснительной записке уточняется, что повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены гражданину в случае его согласия, и если возможность использования портала не ограничена мерой пресечения или назначенным наказанием.

Кроме того, документ предполагает возможность для всех участников уголовного судопроизводства присутствовать на процессе по видеосвязи на заседаниях суда любой инстанции.

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