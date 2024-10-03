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Правительство РФ предложило повысить зарплаты бюджетникам на 13,2%
Кабмин РФ предложил проиндексировать заработные платы бюджетникам соцсферы в 2025 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки.
Согласно проекту, предполагается увеличить зарплаты на 13,2%. Эта мера коснется врачей, медработников, педагогов, преподавателей высших учебных заведений, деятелей науки и соцработников.
Судьям, работникам государственных учреждений, прокурорам, сотрудникам СК, а также госслужащим федерального уровня предлагается поднять оклады на 4,5%.
В документе уточняется, что данные меры позволят достичь целей, которые были озвучены в майских указах Президента РФ. В частности, в них говорилось, что доходы бюджетников должны быть не ниже уровня средней заработной платы по региону.
Минфин России в течение трех лет планирует выделять на эти цели по 114,6 млрд рублей ежегодно.
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