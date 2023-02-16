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Правительство РФ повысило размеры гранты «Аргостартап» на 2 млн рублей
В России увеличены размеры грантов «Агростартап» для молодых производителей. Выплаты в каждой из категорий станут больше на 2 млн рублей, говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Таким образом, животноводы, разводящие крупный рогатый скот, смогут претендовать на выплату в 7 млн рублей. Для предпринимателей в сфере растениеводства сумма гранта увеличилась до 5 млн рублей, а производителей, работающих в потребкооперативах, — до 6 млн.
«Этим же постановлением с 10 млн до 20 млн рублей увеличен максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Речь идет о частичной компенсации их затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива и у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), не входящих в этот кооператив», — отмечается в пояснительной записке.
«Рассчитываем, что эти меры помогут не только начать свое дело, но и наладить впоследствии сбыт и переработку, — заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. — В сельской местности появятся новые рабочие места, а у потребителей расширится выбор качественных, доступных по цене отечественных продуктов питания».
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