Правительство РФ повысило пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Правительство России повысило ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 20 до 35% от таможенной стоимости продукции. Минимальная ставка выросла с 3 до 5 евро за литр. Новые тарифы будут действовать до конца 2027 года, следует из постановления кабмина.

Повышенные пошлины распространяются на виски, ром, джин, ликеры, спиртовые настойки, неденатурированный этиловый спирт и другие спиртные напитки. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год, эта мера должна принести казне дополнительно 10 млрд рублей в следующем году.