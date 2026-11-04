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Общество 4 ноября 2026 14:02

Правительство РФ повысило пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

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Правительство России повысило ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 20 до 35% от таможенной стоимости продукции. Минимальная ставка выросла с 3 до 5 евро за литр. Новые тарифы будут действовать до конца 2027 года, следует из постановления кабмина.

Повышенные пошлины распространяются на виски, ром, джин, ликеры, спиртовые настойки, неденатурированный этиловый спирт и другие спиртные напитки. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год, эта мера должна принести казне дополнительно 10 млрд рублей в следующем году.

#цены на алкоголь
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