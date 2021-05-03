Правительство РФ подготовит предложения по допподдержке субъектов МСП

Правительство России должно подготовить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса. Соответствующее поручение кабинету дал Президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации <...> представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства <...>», — говорится в одном из пунктов опубликованного пресс-службой Кремля перечня поручений по итогам послания главы государства Федеральному Собранию.

Речь будет идти, в частности, о мерах налогового стимулирования и повышении доступности кредитных ресурсов, а также об увеличении доли закупки крупными государственными компаниями товаров и услуг, производимых и оказываемых малыми и средними фирмами.

Правительство должно отчитаться о разработанных мерах до 21 мая этого года. Ранее в послании парламенту Путин заявил, что новые предложения по поддержке малого и среднего бизнеса следует представить в течение месяца.