Правительство РФ подготовило второй пакет мер для борьбы с киберпреступностью

Правительство подготовило второй комплекс инициатив, направленных на защиту россиян от телефонных и онлайн-мошенников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, отметив, что документ включает порядка 20 предложений, сообщает РИА Новости.

Среди ключевых нововведений – запрет на международные звонки без предварительного согласия абонента. Такие вызовы планируется обязательно маркировать.

Еще одной инициативой станет введение специальных детских SIM-карт. Они позволят родителям ограничивать доступ к нежелательному контенту без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Кроме того, предусмотрены новые способы восстановления доступа к порталу «Госуслуги» – как через биометрию, так и при обращении в МФЦ.

Одно из ограничений коснется финансового сектора. Правительство предлагает ограничить число банковских карт, оформляемых на одного человека. По словам Григоренко, «это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств».

О планируемых мерах ранее упоминал Президент России Владимир Путин. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он сообщил, что второй пакет инициатив находится в стадии обсуждения, а третий уже готовится.

Напомним, первый пакет мер, включающий около 30 инициатив, начал действовать в июне. Его положения вводятся постепенно: с 1 августа граждане получили возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября – от спам-звонков.