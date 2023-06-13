Правительство РФ поддержало законопроект о разовом сборе сверхприбыли с бизнеса

Законопроект о единовременном взносе в бюджет крупных компаний одобрен на заседании Правительства РФ, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Речь идет о получении налога со сверхприбыли 2021–2022 годов.

Ставка налога составит 10% сверхприбыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Налог нужно уплатить до 28 января 2024 года.

Снизить сумму налога в два раза предприниматели смогут при его уплате в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Уточняется, что средства от налога будут направлены на развитие социальной сферы, поддержку семей с детьми.

Напомним, о том, что с крупного бизнеса планируется собрать единоразовый взнос в бюджет в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль), сообщалось с начала года. В конечном итоге власти планируют пополнить бюджет примерно на 300 млрд рублей.