Правительство РФ поддержало закон о пожизненных сроках для педофилов

Законопроект, разработанный вице-спикером Госдумы РФ Ириной Яровой и направленный на усиление защиты детей от сексуального насилия и повышение вплоть до пожизненного строков за педофилию, полностью поддержало Правительство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в документе предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, которые повлекли за собой тяжкие последствия для жизни и здоровья.

Законопроектом впервые устанавливается дополнительное отягощающее обстоятельство - когда преступление совершается лицами, которые проживают с детьми и подростками. Кроме того, вводится приостановление сроков давности по преступлениям в отношении малолетних, до достижения совершеннолетия.