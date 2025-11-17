Правительство РФ поддержало введение штрафов для мигрантов, не проходящих медосмотр

Правительство РФ поддержало инициативу ввести штрафы против мигрантов, отказывающихся проходить медицинское освидетельствование. Это следует из проекта отзыва Кабмина РФ, которым располагает РИА Новости.

Предполагается выделить отдельное административное правонарушение об отказе или уклонении иностранных граждан или лиц без гражданства от прохождения медицинского освидетельствования. За такие действия предполагается установить более строгие меры ответственности, чем за нарушение иммиграционных правил.

Правила иммиграции регулируются статьей 18.11 КоАП РФ.