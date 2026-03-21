Правительство РФ планирует организовать постоянные рейды для контроля за вездеходами

Правительство РФ собирается усилить контроль за самоходными машинами – уборочной, дорожной, сельскохозяйственной и строительной техникой, а также квадроциклами, вездеходами, болотоходами и иными внедорожными средствами передвижения. Проект федерального закона внесен в Государственную Думу России, пишет газета «Коммерсантъ».

Все самоходные машины регистрируются в региональных органах Гостехнадзора. Последние же выдают права тракториста-машиниста, необходимые для управления такими транспортными средствами. Сейчас при движении самоходной машины по дороге общего пользования проверить документы у водителя могут сотрудники ГИБДД. Если же она движется в лесу, поле или по пересеченной местности, контроль переходит к инспекторам Гостехнадзора.

Однако права работников Гостехнадзора сильно ограничены. С принятием в 2020 году федерального закона №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» каждое «контрольно-надзорное мероприятие» необходимо согласовывать с прокуратурой.

В Правительстве хотят упростить этот процесс, дав инспекторам Гостехнадзора в рамках «регионального государственного контроля» состояния и эксплуатации самоходных машин возможность проводить проверки в формате так называемых постоянных рейдов – их уже не надо согласовывать с прокуратурой. Это позволит на постоянной основе (по аналогии с Госавтоинспекцией) выявлять случаи езды на технике без регистрации, водительских прав, уплаты утилизационного сбора и так далее.

Документ разработан Министерством промышленности и торговли РФ, он обсуждался на портале regulation.gov.ru в прошлом, 2025 году. Ведомство отмечало, что сложившаяся практика приводит к рискам «причинения вреда жизни и здоровью людей в результате эксплуатации небезопасной техники». «Самым проблемным сегментом» была названа внедорожная техника. «В серой зоне больше года почти 40 тыс. машин, почти треть от вышедших в обращение в последние годы», – утверждалось в документе.

К 25 августа 2025 года в органах Гостехнадзора было зарегистрировано 3,8 млн самоходных машин, за год парк увеличился почти на 10%. Но из данных АО «Электронный паспорт» (администратора системы электронных паспортов) следует, что с ноября 2022 по январь 2026 года в обращение вышли более 680 тыс. новых самоходных машин. Из них 253 тыс. не поставлены на учет более года, однако могут свободно эксплуатироваться.

«<...> люди самоходные машины на учет не ставят, потому что на них очень высокие налоги. У этой техники часто бывают двигатели высокой мощности <...> По этой же причине никто техосмотр и не проходит», – объяснил данный феномен руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.