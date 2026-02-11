Правительство РФ планирует обязать предустановку российского ИИ на смартфоны

В России могут законодательно закрепить требование о предварительной установке отечественного искусственного интеллекта на смартфоны и иную технику. Соответствующая норма может войти в готовящийся законопроект о регулировании ИИ, пишут «Известия».

Как сообщило издание, Минцифры планирует направить документ с учётом этих положений на согласование в Кабинет министров до конца февраля.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отметили, что внедрение отечественных сервисов на устройства россиян направлено на укрепление технологического суверенитета страны. По мнению властей, граждане должны иметь доступ к качественным российским разработкам.

Напомним, с 2021 года в России действует закон, обязывающий предустанавливать отечественные приложения на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и другую электронику. С сентября 2025 года перечень обязательных программ включает мессенджер Max и магазин приложений RuStore. За реализацию устройств без предустановленного RuStore предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.