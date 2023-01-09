Правительство РФ одобрило введение уголовных наказаний за подделку налоговых деклараций

В России планируют ввести уголовную ответственность за подделку налоговых деклараций. Соответствующий законопроект уже получил положительное заключение от Правительства РФ, сообщают «Известия».

В издании отметили, что проект может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию Госдумы. Согласно ему, нарушителей начнут штрафовать на 100–300 тыс. рублей либо лишать свободы на срок до четырех лет.

Авторы законопроекта объяснили, что для подделки деклараций мошенники приобретают уставные документы организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц, а затем изготавливают поддельные документы, якобы подтверждающие их право на вычеты.

«По данным ФНС, в 2021 году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн рублей», — подсчитано в пояснительной записке.