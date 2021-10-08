Правительство одобрило повышение цен на капремонт из-за роста стоимости стройматериалов

До конца этого года стоимость оказания услуг по капремонту может быть увеличина из-за подорожания строительных материалов. Однако не допускается увеличение стоимости более чем на 25%, следует из постановления, утвержденного Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Также стоимость услуг не может превышать объем тех средств, которые региональный оператор ежегодно имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта.

Согласно постановлению, дополнительный договор о повышении цены может быть заключен при наличии достоверной сметы, в которой подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.

С начала 2021 года стоимость строительных материалов, стекла и металла в России выросла на 150–300%, что соответствующе сказалось на ценах на строительные услуги.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба заявила о решении провести дополнительные проверки на рынках основных и вспомогательных стройматериалов.