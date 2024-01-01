Правительство РФ обнулило пошлину на импорт замороженного куриного мяса на 2024 год

Власти РФ обнулили пошлину на импорт замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн. Действие данной меры продлится весь 2024 год. Ее цель – стабилизировать цены на эту продукцию, увеличить объем предложения внутри страны, пишет ТАСС.

Также в постановлении, подписанном российским правительством, прописаны правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз. Еще на официальном портале ведомства будут публиковать данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Помимо этого, принятое постановление поможет реализовать решения совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур, которое принимали 12 декабря 2023 года.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала большой рост цен на курицу. Цены на мясо птицы растут в РФ с мая 2023 года. Позже Минсельхоз провел несколько совещаний с представителями Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка. В итоге стороны договорились стабилизировать цены на внутреннем рынке. Уже в начале декабря в ведомстве заявляли, что стоимость куриного мяса начала потихоньку снижаться.