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Правительство РФ обнулило пошлину на импорт замороженного куриного мяса на 2024 год
Власти РФ обнулили пошлину на импорт замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн. Действие данной меры продлится весь 2024 год. Ее цель – стабилизировать цены на эту продукцию, увеличить объем предложения внутри страны, пишет ТАСС.
Также в постановлении, подписанном российским правительством, прописаны правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз. Еще на официальном портале ведомства будут публиковать данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.
Помимо этого, принятое постановление поможет реализовать решения совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур, которое принимали 12 декабря 2023 года.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала большой рост цен на курицу. Цены на мясо птицы растут в РФ с мая 2023 года. Позже Минсельхоз провел несколько совещаний с представителями Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка. В итоге стороны договорились стабилизировать цены на внутреннем рынке. Уже в начале декабря в ведомстве заявляли, что стоимость куриного мяса начала потихоньку снижаться.
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