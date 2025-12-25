Правительство РФ обновило стратегию цифровизации в транспортной области до 2030 года

В России обновили стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Соответствующее постановление сегодня подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В отредактированном документе появился новый проект – «Автономное судовождение в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», согласно которому, с 2026 до 2030 года, при участии ведущих отечественных институтов будут ежегодно представляться новейшие разработки в области автономного судоходства.

Кроме того, изменения коснулись национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В него было добавлено число сертифицированных систем, которое к 2030 году должно вырасти до 30.