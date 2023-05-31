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Общество 31 мая 2023 09:55

В России создали предприятие «Железные дороги Новороссии»

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В новых регионах России создается федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии» для объединения ж/д путей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что предприятие будет находиться в ведении Росжелдора. Главный офис создадут в Донецке. Предполагается, что это поможет наладить единую логистику, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозок на новых территориях РФ.

Кроме того, сотрудники предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и концерна «Железные дороги Донбасса» получат возможность устроиться на работу в новую организацию.

#ДНР #ЛНР #железные дороги #кабмин
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