Правительство РФ не поддержало запрет на продажу жидкостей для вейпов

Российское правительство выступило против запрета на розничную торговлю жидкостей с содержанием и без содержания никотина. Также не поддержали запрет и на продажу устройств для потребления подобных жидкостей, пишет газета «Известия» со ссылкой на отзыв кабинета министров на законопроект депутатов партии ЛДПР.

Причина отказа: нет критериев для запрета продажи таких товаров. Напомним, предлагая запрет, Минздрав сослался на нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Однако никакой конкретики в ведомстве не дали и ничего не пояснили.

Кроме того, в документе привели доходы от акцизов на такие жидкости. Так, в 2023 году в бюджет РФ ожидается 3,6 млрд рублей поступлений, в 2024-м — уже 12,1 млрд рублей, в 2025-м — 12,6 млрд рублей, а в 2026-м — 13,1 млрд рублей.

То есть, если ввести предлагаемый запрет, то федеральный бюджет будет терять более 12 млрд рублей доходов каждый год. При этом источники компенсации выпадающих доходов не определены.