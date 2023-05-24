Правительство РФ выступило против освобождения предпринимателей от мобилизации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не одобрила идею освободить от мобилизации индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств. В Кабмине считают, что существующих сегодня оснований для получения отсрочки достаточно. Об этом «Ведомостям» заявили два участника заседания комиссии, которое прошло 22 мая.

«Предоставление тех или иных льгот, не обусловленных социально значимыми причинами, нарушает принцип равенства всех перед законом. Думаю, логика в этом. Сегодня предприниматели попросят отсрочку, завтра учителя. В результате либо не сформируется достаточно социальных групп, на которых распространяется закон, либо будет большое число недовольных тем, что у них нет тех предусмотренных привилегий», – объяснил адвокат бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян.

Глава военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин добавил, что мобилизация в России на данный момент не проводится и такие поправки выглядят малоактуальными.

Законопроект об освобождении предпринимателей, подготовленный представителями фракции «Новые люди» внесли в Госдуму в середине января. Авторы инициативы отметили, что сейчас среди категорий граждан, получающих отсрочку, нет бизнесменов «от личного участия которых непосредственно зависит функционирование их бизнеса и, как следствие, рабочие места».

Соавтор законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков сообщил «Ведомостям», что в партию официальный отзыв от правительства по их предложению пока не поступал.

«Если отзыв действительно такой, мы все равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта», – заявил он. Депутат, ссылаясь на доклад Министра обороны РФ Сергея Шойгу российскому лидеру Владимиру Путину, напомнил, что в рамках частичной мобилизации на службу в ВС РФ призвали 27 тыс. предпринимателей и только 1,3 тыс. чиновников. Даванков подчеркнул, что рабочие места создают именно предприниматели и стране нужно, чтобы в разных отраслях специалисты находились на своих рабочих местах.