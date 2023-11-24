Правительство РФ направит свыше 89,5 млрд рублей на выплату ежемесячного пособия на детей

Правительство РФ направит свыше 89,5 млрд рублей из резервного фонда кабинета министров на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Распряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как сообщили на сайте российского правительства, в России увеличилось число получателей данной материальной поддержки, поэтому власти решили выделить на подобную матпомощь дополнительные средства.

«Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием более 10 миллионов детей», — говорится в сообщении.

Напомним, единое пособие ввели в стране с 1 января 2023 года, объединив ряд действующих мер соцподдержки нуждающихся семей. Получать такое пособие имеют право: беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет.

Выплата назначается семьям, чей доход меньше одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка составляет от 50% до 100% детского прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер выплаты беременным – от 50% до 100% от прожиточного минимума трудоспособного гражданина по региону.

Уточняется, что в федеральном бюджете предусмотрели 1,3 трлн рублей на соответствующие выплаты в 2024 году.