Правительство РФ направит 36 млрд рублей аграриям для компенсации затрат по кредитам

Российские сельхозпроизводители смогут получить компенсации затрат по кредитам, вызванных ростом ключевой ставки. На эти цели в 2022–2024 годах будет направлено около 35 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Правительства России.

«В целях нивелирования последствий увеличения ключевой ставки ЦБ РФ для сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших кредитные договоры (займы), процентная ставка по которым зависит от действующей ключевой ставки ЦБ РФ, проектом постановления предлагается установить размер возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), процентная ставка по которым зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, за счет средств федерального бюджета в размере 100% от действующей ключевой ставки», — отмечается в проекте.

Планируется, что финансирование проекта на ближайшие три года составит 35 971 517 600 рублей.

Как уточняется в документе, под компенсации попадут кредиты, выданные с 1 марта 2022 года. Напомним, что 28 февраля размер ключевой ставки подскочил сразу на 10,5% — с 9,5 до 20%. Такое решение Центробанк принял на фоне кардинальных изменений, произошедших после начала спецоперации на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.

Сейчас размер ключевой ставки в России составляет 8%.