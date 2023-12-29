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Экономика 29 декабря 2023 10:44

Правительство РФ начнет присваивать коллекторам категории риска

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Правительство России начнет контролировать не только деятельность профессиональных коллекторов, но и работу микрофинансовых организаций по возврату задолженностей. Им будут присваиваться группы риска в зависимости от допущенных нарушений. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Упомянутым организациям будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий», – сказано в документе.

Для контроля за действиями компаний предусмотрены профилактические визиты, проверки и другие мероприятия. При этом уточняется, что новые меры будут реализовываться в соответствии с федеральным законом о защите прав заемщиков, принятым в августе 2023 года.

#кабмин #микрофинансовые организации #коллекторы
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