Правительство РФ изменило правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет об изменениях в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Кабмин утвердил соответствующие поправки, при этом ряд изменений вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Согласно новой редакции, практический экзамен назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Ранее для сдачи практики отводилось полгода со дня сдачи теоретического экзамена. Если кандидат в водители не сдал практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теории, ему назначат повторный теоретический экзамен не позднее 30 дней со дня истечения шестимесячного срока.

Теоретический или практический экзамены могут быть проведены позднее установленных сроков, если кандидат направит в подразделение Госавтоинспекции заявление о переносе.

Новые правила расширяют список оснований для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Это же станет основанием для аннулирования результатов уже сданного экзамена. Если на этом основании экзамен был прекращен или аннулированы его результаты, следующий экзамен кандидат сможет сдать не ранее чем через год.

С 1 марта 2027 года при подаче через «Госуслуги» электронного заявления для сдачи экзамена кандидат сможет не предоставлять медсправку, если сведения о медицинском заключении есть в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). При этом если срок действия медзаключения истекает в период между подачей заявления и выдачей прав, это останется основанием для приостановки экзаменов и выдачи прав. Если раньше для возобновления процедуры требовалось предъявить новую медсправку, то с марта 2027 года это будет возможно после получения сведений о медзаключении в едином электронном реестре.