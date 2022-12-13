Правительство РФ дополнительно выделит 5 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев

Правительство России в следующем году дополнительно выделит 5 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев. Финансирование предусмотрено на развитие производства, проведение посевных работ и поддержание текущей деятельности. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Аграриям принятое решение поможет сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объемы производства продукции, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны», – говорится в сообщении.

Минсельхоз России должен будет проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований.