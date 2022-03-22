Кабмин России отчитается перед Госдумой 7 апреля

В этом году отчет Правительства России в Государственной Думе намечен на 7 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал кабинета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поговорил с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным и поддержал его предложение в этом году перенести отчет на более ранний срок.

«По итогам совместного обсуждения стороны определили новую дату ежегодного отчета Правительства — 7 апреля», — говорится в сообщении.

Каждый год Госдуме предоставляются ежегодные отчеты о результатах деятельности кабинета, в том числе и по задачам, поставленным нижней палатой Федерального Собрания.