Правительство разрешило использовать объекты незавершенного строительства в ГЧП проектах

Кабмин России поддержал законопроект Минэкономразвития, по которому предлагается распространить возможность заключения концессионных соглашений, государственно-частного и муниципально-частного партнерств на объекты незавершенного строительства. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании в среду.

«Мы продолжим совершенствовать условия для реализации инвестиционных проектов на территории нашей страны», — сказал глава федерального Кабмина.

Он напомнил, что о необходимости активнее использовать данную форму сотрудничества говорил Президент РФ Владимир Путин. Решение поможет в борьбе с «недостроями» и расширит список потенциальных объектов соглашений.

Среди предложений — возможность компенсировать частному инвестору — инициатору проекта затраты на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения при случае, если он не победит в конкурсе. Оговаривается, что затраты будут возмещаться за счет победителя, максимальный размер компенсации установит Кабмин.

Также среди новаций — изменения в действующий закон о недрах. Так, предлагается распространить право пользования общераспространенными полезными ископаемыми при строительстве автодорог на концессионеров в рамках концессионных соглашений. Они могут воспользоваться соответствующим участком недр без проведения конкурса, говорится в релизе Минэкономразвития РФ.