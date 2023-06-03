Правительство разрешило иностранным судам заходить в якутский порт Тикси

Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Республики Саха (Якутия) станет международным и будет открыт для захода иностранных судов. Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Этим документом Тикси включен в перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов, который был утвержден распоряжением Правительства от 29 сентября 2014 года.

«Принятое решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот может составить порядка 30 млн тонн в год», — рассчитывают в Правительстве.

Чиновники кабинета также надеются, что реализация проекта поспособствует созданию новых перевалочных мощностей и появлению новых рабочих мест, а также развитию не только самого порта, но и Северного морского пути, что особенно важно в условиях введенных против России санкций.