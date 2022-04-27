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Ру Тат
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Экология
27 апреля 2022  21:33

Правительство разработает меры поддержки инвестпроектов, отвечающих критериям ЕSG

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Правительство РФ должно рассмотреть вопрос о господдержке инвестиционных проектов, отвечающих критериям ЕSG. Такое поручение по итогам встречи с членами «Деловой России» дал Президент Владимир Путин. 

«Рассмотреть вопрос об определении критериев отнесения инвестиционных проектов к числу проектов, отвечающих требованиям концепции экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG), а также о предоставлении мер государственной поддержки участникам таких проектов», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля. 

Кабмин должен представить доклад главе государства до января 2023 года. 

Кроме того, Президент поручил реализовать пилотный проект, по которому Росприроднадзор будет предоставлять бизнесу экоконсультации о соответствии инвестпроектов природоохранному законодательству страны. Этот доклад Владимир Путин ожидает до 1 сентября 2022 года, далее — раз в полгода.

#Владимир Путин #поручения президента
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