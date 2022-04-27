Правительство разработает меры поддержки инвестпроектов, отвечающих критериям ЕSG

Правительство РФ должно рассмотреть вопрос о господдержке инвестиционных проектов, отвечающих критериям ЕSG. Такое поручение по итогам встречи с членами «Деловой России» дал Президент Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос об определении критериев отнесения инвестиционных проектов к числу проектов, отвечающих требованиям концепции экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG), а также о предоставлении мер государственной поддержки участникам таких проектов», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

Кабмин должен представить доклад главе государства до января 2023 года.

Кроме того, Президент поручил реализовать пилотный проект, по которому Росприроднадзор будет предоставлять бизнесу экоконсультации о соответствии инвестпроектов природоохранному законодательству страны. Этот доклад Владимир Путин ожидает до 1 сентября 2022 года, далее — раз в полгода.