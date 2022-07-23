Правительство расширило возможности регионов для модернизации справочной 122

Правительство России расширило возможности регионов для модернизации информационно-справочной службы 122. В частности, был увеличен лимит на закупку ПО для местных кол-центров, оборудования и оплату труда. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, лимит на закупку программного обеспечения был повышен с 37,5 до 66,3%, на приобретение серверного и коммутационного оборудования — с 39,3 до 65,2%, на оплату труда подрядчика — с 8,1 до 26,8%.

В Правительстве напомнили, что в этом году на создание и развитие службы 122 было выделено 700 млн рублей. Регионы наделены возможностью самостоятельно выбирать объем финансирования в рамках расширенных лимитов.

Служба 122 была создана по поручению Президента России Владимира Путина. Она была запущена в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса. Благодаря ей граждане могут получить помощь с вызовом врача на дом и проконсультироваться о симптомах различных заболеваний.