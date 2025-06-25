Правительство расширило список заболеваний, при которых нельзя содержать под стражей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию подозреваемых или обвиняемых в СИЗО.
Как сообщает ТАСС, новый список был подготовлен на основе предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены заболевания, которые ранее не учитывались:
- болезни крови и кроветворных органов;
- нарушения, связанные с иммунной системой;
- врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные патологии;
- осложнения во время беременности, родов и в послеродовой период.
Правительство подчеркнуло, что документ направлен на защиту прав граждан, которые еще не признаны виновными в совершении преступления, но имеют серьезные медицинские противопоказания к содержанию в следственных изоляторах.
Если у обвиняемого или подозреваемого диагностировано одно из таких заболеваний, суд, дознаватель или следователь может заменить меру пресечения в виде заключения под стражу на менее строгую — например, домашний арест или залог.