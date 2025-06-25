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Общество 25 июня 2025 14:07

Правительство расширило список заболеваний, при которых нельзя содержать под стражей

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию подозреваемых или обвиняемых в СИЗО.

Как сообщает ТАСС, новый список был подготовлен на основе предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены заболевания, которые ранее не учитывались:

  • болезни крови и кроветворных органов;
  • нарушения, связанные с иммунной системой;
  • врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные патологии;
  • осложнения во время беременности, родов и в послеродовой период.

Правительство подчеркнуло, что документ направлен на защиту прав граждан, которые еще не признаны виновными в совершении преступления, но имеют серьезные медицинские противопоказания к содержанию в следственных изоляторах.

Если у обвиняемого или подозреваемого диагностировано одно из таких заболеваний, суд, дознаватель или следователь может заменить меру пресечения в виде заключения под стражу на менее строгую — например, домашний арест или залог.

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