Правительство расширило список ПО для предустановки на гаджеты

В список российских приложений, обязательных для предустановки на гаджеты, вошли программы для чтения и прослушивания книг. Перечень был расширен Правительством РФ.

«Правительство расширило перечень российских программ, обязательных для предустановки. Минцифры проведет отбор бесплатных приложений для электронных и аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут устанавливаться на устройства, продаваемые в России», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Предполагается, что таким образом в стране будут созданы равные и конкурентные условия для российского и зарубежного программного обеспечения. В пресс-службе напомнили, что россияне по-прежнему будут самостоятельно решать, какие приложения использовать.