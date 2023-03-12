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Общество 12 марта 2023 18:45

Правительство расширило программу зеленого финансирования в России

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В России увеличено число проектов, которые могут рассчитывать на льготы как «зеленые инициативы», сообщает Правительство РФ.

В программу входят инвестпроекты, которые оказывают минимальное влияние на окружающую среду. Теперь в их число включены строительство энергоэффективного жилья, расчистка и восстановление водоемов, создание и модернизация инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии. Также в перечень внесены проекты, для выполнения которых требуется технология электрических тепловых насосов.

На реализацию этих инициатив можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации и займы.
«Для проектов в сфере энергетики добавлены направления по модернизации и ремонту инфраструктуры для транспортировки водорода, по производству аккумуляторных батарей, их утилизации и повторному использованию», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

#Экология #льготы
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