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Правительство расширило программу зеленого финансирования в России
В России увеличено число проектов, которые могут рассчитывать на льготы как «зеленые инициативы», сообщает Правительство РФ.
В программу входят инвестпроекты, которые оказывают минимальное влияние на окружающую среду. Теперь в их число включены строительство энергоэффективного жилья, расчистка и восстановление водоемов, создание и модернизация инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии. Также в перечень внесены проекты, для выполнения которых требуется технология электрических тепловых насосов.
На реализацию этих инициатив можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации и займы.
«Для проектов в сфере энергетики добавлены направления по модернизации и ремонту инфраструктуры для транспортировки водорода, по производству аккумуляторных батарей, их утилизации и повторному использованию», — говорится в пояснительной записке к постановлению.
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