Правительство расширило программу зеленого финансирования в России

В России увеличено число проектов, которые могут рассчитывать на льготы как «зеленые инициативы», сообщает Правительство РФ.

В программу входят инвестпроекты, которые оказывают минимальное влияние на окружающую среду. Теперь в их число включены строительство энергоэффективного жилья, расчистка и восстановление водоемов, создание и модернизация инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии. Также в перечень внесены проекты, для выполнения которых требуется технология электрических тепловых насосов.

На реализацию этих инициатив можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации и займы.

«Для проектов в сфере энергетики добавлены направления по модернизации и ремонту инфраструктуры для транспортировки водорода, по производству аккумуляторных батарей, их утилизации и повторному использованию», — говорится в пояснительной записке к постановлению.