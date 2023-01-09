Правительство расширило и продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи

В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом рассказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Президент [РФ Владимир Путин] поставил задачу повысить качество и доступность медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь изменения к лучшему, положительную динамику. Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года», — заявил он.

Мишустин уточнил, что граждане смогут получить в том числе высокотехнологичную и специализированную помощь.

Благодаря программе будет увеличено число доступных видов услуг, расширены возможности медицинской реабилитации, которая теперь будет проводиться и на дому, с предоставлением необходимых для процедур медицинских изделий.

К новым направлениям относятся профилактика и лечение больных гепатитом С и раннее выявление сахарного диабета и его лечение.