Правительство расширило дорожную карту по развитию индустрии детских товаров

Правительство России приняло ряд мер по расширению и совершенствованию индустрии товаров для детей. Это в том числе касается финансирования закупок отечественных товаров и оборудования для оснащения детских садов, общеобразовательных, музыкальных и спортивных школ, детских реабилитационных центров. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме того, будет расширен перечень детских товаров, которые можно приобрести по пониженной до 10% ставке НДС. Разработка данных мер проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

В Правительстве добавили, что также планируется обеспечить прозрачность оценки детских товаров на соответствие требованиям безопасности, разработать профессиональные стандарты для работников индустрии и обновить национальные стандарты детской продукции в целом.