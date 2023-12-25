Правительство продлило запрет на въезд фур в Россию из стран ЕС, Украины и Норвегии

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Правительство продлило запрет на въезд большегрузов в Россию из стран Евросоюза, Украины, Великобритании, Норвегии. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», – отмечается в сообщении.

Запрет не будет распространяться, как и прежде, на перевозки почтовых отправлений, диппочты и гуманитарной помощи. Также теперь в страну смогут беспрепятственно въезжать грузовые транспортные средства техподдержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения состязаний.

Ограничения на въезд большегрузов были введены в 2022 году в ответ на решение Евросоюза не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.