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Правительство продлило запрет на въезд фур в Россию из стран ЕС, Украины и Норвегии
Правительство продлило запрет на въезд большегрузов в Россию из стран Евросоюза, Украины, Великобритании, Норвегии. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», – отмечается в сообщении.
Запрет не будет распространяться, как и прежде, на перевозки почтовых отправлений, диппочты и гуманитарной помощи. Также теперь в страну смогут беспрепятственно въезжать грузовые транспортные средства техподдержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения состязаний.
Ограничения на въезд большегрузов были введены в 2022 году в ответ на решение Евросоюза не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.
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