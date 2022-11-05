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Экономика
5 ноября 2022  18:11

Правительство продлило субсидирование аэропортов на юге и в центре России

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Правительство продолжит субсидировать аэропорты центральных и южных регионов страны, которые столкнулись со значительным снижением доходов из-за временного ограничения полетов. Постановление об этом подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Частично возместят операционные расходы аэропортам Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

Федеральное финансирование позволяет аэропортам сохранять персонал и обслуживание инфраструктуры. В 2022 году на эти цели было направлено более 7,6 млрд рублей.

Ограничение полетов в перечисленные воздушные гавани ввели сразу после объявления о начале спецоперации на Украине 24 февраля.

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