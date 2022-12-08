Правительство продлило срок действия дальневосточной ипотеки до 2030 года

Дальневосточная ипотека продлена до конца 2030 года. Постановление о новом сроке действия льготной программы подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По программе граждане могут получить кредиты по ставке до 2% годовых на постройку либо покупку готового жилья на срок не менее пяти лет. Претендовать на участие могут россияне в возрасте до 35 лет, родители-одиночки с детьми до 18 лет, а также воспользовавшиеся программой «Дальневосточный гектар» либо другими.

Кроме того, в этом году действие программы расширили на учителей и медработников, трудящихся на Дальнем Востоке от пяти лет. Максимальная сумма кредита, доступная по дальневосточной ипотеке, — 6 млн рублей.

Как рассказал сегодня Премьер-министр РФ, реализация программы в 2023-2025 годах обойдется в около 70 млрд рублей.

В пресс-службе Кабмина напомнили, что работа над программой проводится по поручению Президента России Владимира Путина.