Правительство продлило программу доступного отдыха для студентов вузов

В России на 2022 год продлена программа студенческого туризма. Учащиеся около 150 вузов страны смогут отдохнуть в регионах по доступным ценам, рассказал на международном форуме «Студтуризм-2022» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С 15 июля по 25 августа этого года проходил пилотный этап программы. За это время возможностью посетить регионы страны воспользовались 600 студентов. Во время отдыха они останавливались в общежитиях и кампусах вузов, которые участвовали в программе.

Помимо этого, добавил Чернышенко, по стране развивается сеть кампусов мирового уровня, ремонтируются уже имеющиеся общежития и студгородки.

«Благодаря этому мы не только повышаем комфорт обучения и стимулируем ребят заниматься наукой, но и создаем еще больше вариантов размещения для студентов-туристов», — отметил он.