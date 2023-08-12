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Правительство продлило программу деятельности «Автодора» до 2030 года
Программа государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Среди проектов, которыми занимается компания, в том числе указаны строящиеся трасса М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» и дорога «Казань — Екатеринбург», а также М7 «Волга».
«Хочу отметить, что продление сроков работы госкомпании дает дополнительные преимущества при выполнении пятилетнего плана дорожной деятельности. Так, до 2030 года она построит и реконструирует более 1 400 км современных трасс, то есть в среднем в год планируется ввод 175 км дорог», — прокомментировал решение о продлении работы «Автодора» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Напомним, запуск трассы М12 запланирован на декабрь 2023 года, благодаря этому время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится до 6,5 часа. Задачу завершить работу над объектом раньше срока поручил Президент России Владимир Путин.
Трасса возводится по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
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