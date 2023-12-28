Правительство продлило отмену пеней за ошибки при оформлении налоговых уведомлений

В России на год продлили отмену пеней за ошибки, допущенные налогоплательщиком при формировании, либо ненаправление уведомления об исчисленных налогах. Такое решение приняло Правительство России.

Кроме того, увеличен срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания. В следующем году он может быть продлен, но не более чем на полгода.

Изменения вносятся в постановление Правительства «О мерах по урегулирования задолженности в 2024 году». Ожидается, что смягчение позволит защитить граждан, допустивших ошибки при оформлении уведомлений, дав им отсрочку и возможность провести дополнительную сверку с налоговым органом.

Мера была принята на время внедрения единого налогового счета, чтобы предоставить бизнесу время на тренировку в заполнении и отправке уведомлений. Льгота распространяется на те компании или ИП, которые, несмотря на просрочки в документах, вносят деньги на ЕНС, необходимые для уплаты налога.