Правительство продлило конкурс на призы по 100 тыс. рублей для привитых от Covid-19

фото: © Егор Никитин/ ИА «Татар-информ»

В России продлены сроки розыгрыша денежных призов среди привитых от коронавируса. Участвовать в нем можно до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Правительства.

Как рассказал Премьер-министр России Михаил Мишустин, за время конкурса обладателями призов по 100 тыс. рублей станут 2 тыс. жителей страны.

Акция началась 1 сентября и по новым условиям завершится 31 декабря. Победители получат средства в течение полугода после проведения розыгрыша.