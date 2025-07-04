Правительство приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных и их бизнеса

Правительство России своим постановлением освободило мобилизованных граждан от начисления пеней по налогам и страховым взносам. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, сообщает ТАСС.

Мера распространяется на тех, кто был призван по мобилизации с 21 сентября 2022 года, а также на организации, где мобилизованный является руководителем и единственным учредителем.

«Решение распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем», — пояснили в правительстве.

Освобождение от пеней будет действовать весь период военной службы, а также в течение трёх месяцев после её завершения — до 28-го числа включительно.