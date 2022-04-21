Правительство представит ежегодный отчет о своей деятельности на заседании Госсовета РТ

Отчет о деятельности Правительства Татарстана за прошлый год представит Премьер-министр республики Алексей Песошин сегодня на 31-м заседании Государственного Совета РТ шестого созыва.

«Основной вопрос заседания – отчет о деятельности органов исполнительной власти Татарстана за 2021 год, внесенный в Госсовет Президентом республики Рустамом Миннихановым. Доклад представит Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин», – сообщила ранее на заседании президиума парламента секретарь Госсовета Лилия Маврина.

Кроме того, будет представлен обязательный публичный отчет Президента Татарстана о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за прошлый год. Депутаты также заслушают доклад Общественной палаты РТ о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 2021 году.

Всего в повестку включено 25 вопросов. К рассмотрению в первом чтении подготовлены девять республиканских законопроектов.