Правительство предоставит льготы производителям удобрений и косметики в России

Правительство России расширило перечень видов научных исследований для предоставления льгот. Теперь расходы еще по 26 технологиям химических веществ будут учитываться для уменьшения налоговых платежей. Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Действие документа распространяется на производство удобрений и средств защиты растений, составов для нефтедобычи, моющих средств, производных для косметики, дезинфицирующих и других средств.

В постановлении уточняется, что расходы по таким исследованиям и разработкам будут исключены из баз расчета налога на прибыль и включены в прочие расходы с увеличивающим коэффициентом 1,5. Это позволит снизить размер налоговых платежей и простимулировать развитие отечественной малотоннажной и среднетоннажной химии в период санкций.