Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Правительство предложило замену термину «умственная отсталость» — проект внесен в Госдуму
В России термин «умственная отсталость» могут заменить на «нарушение интеллекта». Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло Правительство, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как отметили в Правительстве, существующий термин некорректен как с точки зрения педагогики, так и психологии и становится дополнительной преградой на пути к успешной социализации таких детей.
«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин „умственная отсталость“ на термин „нарушение интеллекта“, уже используемый в статье 92 Федерального закона №273-Ф3», — отмечается в тексте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»