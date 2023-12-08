Правительство предложило замену термину «умственная отсталость» — проект внесен в Госдуму

В России термин «умственная отсталость» могут заменить на «нарушение интеллекта». Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло Правительство, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отметили в Правительстве, существующий термин некорректен как с точки зрения педагогики, так и психологии и становится дополнительной преградой на пути к успешной социализации таких детей.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин „умственная отсталость“ на термин „нарушение интеллекта“, уже используемый в статье 92 Федерального закона №273-Ф3», — отмечается в тексте.