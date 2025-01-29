Правительство предложило увеличить военные пенсии на 9,5%

Правительство предложило увеличить пенсии военным пенсионерам на 9,5%. Соответствующий законопроект вскоре будет представлен на рассмотрение в Госдуму, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов уточнил, что проект закона разрабатывался Министерством обороны и Министерством финансов в соответствии с решением Президента о повышении военных пенсий на величину фактической инфляции за 2024 год, составляющую 9,5%.

Комитет по обороне намерен поддержать этот законопроект и подготовить его к обсуждению на пленарном заседании, передает РИА Новости.

Согласно проекту, предлагается установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59%, что обеспечит рост реальных выплат на 9,5% относительно уровня января 2024 года.

При этом в федеральном бюджете заложено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.

Картаполов подчеркнул, что комитет по обороне продолжит работу над улучшением законодательства в этой области, уделяя особое внимание повышению размеров денежного довольствия и военных пенсий.