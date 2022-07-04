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Экономика
4 июля 2022  07:56

Правительство предложило не наказывать за валютные нарушения из-за санкций

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В Правительстве РФ предложили отменить наказания за нарушение ряда норм валютного законодательства. Предложение касается нарушений, вызванных санкциями, передает «Интерфакс».

Подготовленная кабмином поправка предполагает объявить мораторий на административную ответственность с 23 февраля по 31 декабря 2022 года для резидентов РФ.

Под этот мораторий попадут:

  • ч.1, 15.25 КоАП  «Незаконные валютные операции», 
  • ч. 4, 15.25 КоАП «Невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки», 
  • ч.4.1, 15.25 КоАП «Невыполнение обязанности по поступлению на счета», 
  • ч. 4.3, 15.25 КоАП «Прекращение обязательств по внешнеторговому договору», 
  • ч.5, 15.25 КоАП «Невыполнение обязанности по возврату денежных средств за не ввезенные товары».

В правительстве предлагают не наказывать за нарушения только в случае, если требования валютного контроля были не выполнены гражданами и компаниями из-за введенных санкций.

В законе прямо указывается необходимость прекратить со дня вступления в силу закона находящиеся в производстве дела об административных правонарушениях по статьям КоАП, подпавшим под мораторий.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании 5 июля.
 

#валюта
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