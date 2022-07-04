Правительство предложило не наказывать за валютные нарушения из-за санкций

В Правительстве РФ предложили отменить наказания за нарушение ряда норм валютного законодательства. Предложение касается нарушений, вызванных санкциями, передает «Интерфакс».

Подготовленная кабмином поправка предполагает объявить мораторий на административную ответственность с 23 февраля по 31 декабря 2022 года для резидентов РФ.

Под этот мораторий попадут:

ч.1, 15.25 КоАП «Незаконные валютные операции»,

ч. 4, 15.25 КоАП «Невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки»,

ч.4.1, 15.25 КоАП «Невыполнение обязанности по поступлению на счета»,

ч. 4.3, 15.25 КоАП «Прекращение обязательств по внешнеторговому договору»,

ч.5, 15.25 КоАП «Невыполнение обязанности по возврату денежных средств за не ввезенные товары».

В правительстве предлагают не наказывать за нарушения только в случае, если требования валютного контроля были не выполнены гражданами и компаниями из-за введенных санкций.

В законе прямо указывается необходимость прекратить со дня вступления в силу закона находящиеся в производстве дела об административных правонарушениях по статьям КоАП, подпавшим под мораторий.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании 5 июля.

